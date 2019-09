Spaccio al Vomero, arrestato ragazzo del Rione Traiano. NOME

Servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri della compagnia Vomero supportati da quelli del reggimento “Campania” nell’ambito del protocollo di controlli cosiddetto “Piano Napoli”.

I militari del nucleo operativo e della stazione Vomero hanno tratto in arresto per detenzione di droga a fini spaccio Carlo Piscopo, un 19enne del Rione Traiano già noto alle forze dell’ordine.

Piscopo era in via Caldieri quando è stato fermato e perquisito. Addosso aveva 7 dosi di marijuana del peso complessivo di 7 grammi e 90 euro in contante ritenuto provento di spaccio.

Estesa anche all’abitazione, la perquisizione ha portato al sequestro di altre 23 dosi della stessa sostanza per 45 grammi totali, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Piscopo, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.