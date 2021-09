Non ha scelto nè un’auto di lutto nè un cavallo o una carrozza bensì un velivolo, precisamente un elicottero. Questa la scelta curiosa di una sposa di Giugliano che ieri, per arrivare in chiesa, alla Madonna della Grazie, ha scelto di andarci via cielo e non via terra. L’elicottero ha sorvolato Giugliano ed è atterrato nel parcheggio adiacente alla parrocchia, tra la stupore e la curiosità dei presenti. Una scelta originale, già vista altre volte in altre zone, accolta dagli invitati col naso all’insù tra applausi e foto.

La sposa, bagnata e fortunata,vola in acqua E il video fa il giro delle chat della Versilia

Samantha Tommasi la quale, suo malgrado, si è ritrovata, in un giorno, a essere la mogliettina più cliccata della Versilia. Il video del suo volo in acqua con l’abito bianco dal molo di Viareggio è diventato subito un fenomeno passando da una chat all’altra e suscitando l’ilarità di molti. Il videoè stato caricato inizialmente su Youtube dal videomaker di San Donato Roberto Conti che ha registrato il video del matrimonio. Lei l’ha presa con filosofia e commenta ridendo: «Più bagnata di così, non ho saputo fare».

Il giorno del fatidico “sì” è stato lo scorso 11 settembre: Samanta si è unita al marito, Luca Forzisi, entrambi di Palagnana, frazione di Stazzema. La coppia di neo-sposini non condividono soltanto un anello ma anche il lavoro (sono i titolari di un bellissimo agriturismo nel comune di Stazzema: “le Macine del Monte Croce”) e un bimbo che adesso ha appena tre mesi e mezzo.