Un agguato vero e proprio. E’ quanto avvenuto poche ore fa ad Arzano dove un uomo, Raffaele Liguori di 32 anni, sarebbe stato colpito da diversi colpi di pistola. Sul posto i carabinieri che stanno accertando la dinamica dei fatti. L’agguato sarebbe avvenuto in località Squillace nei pressi della Cartiera. L’uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Casoria, allertati da una telefonata, poco dopo le 13,30 per l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco.

Liguori, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato all’ospedale Cardarelli di Napoli ed è in gravi condizioni. Il ferimento è avvenuto in via Squillace, nei pressi del cimitero di Arzano- Casoria.

Liguori è un personaggio noto alle forze dell’ordine. E’ stato condannato in passato per estorsione aggravata dal metodo mafioso.