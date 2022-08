Dramma in Sicilia, Stefano muore folgorato da un fulmine

Stefano Spoto è morto colpito da un fulmine mentre controllava il suo gregge di pecore a Casteltermini nell’Agrigentino. L’imprenditore agricolo di 44 anni, sposato e padre di due figli, è stato trovato ieri pomeriggio da un altro agricoltore che era a bordo di un trattore. L’uomo ha dato l’allarme al 118 ma il medico giunto sul posto ha accertato il decesso per folgorazione.

“La comunità è attonita e ammutolita. Una tragica fatalità porta via un bravissimo ragazzo, un gran lavoratore, un marito e un padre esemplare”, ha detto il sindaco Gioacchino Nicastro, che ha proclamato il lutto cittadino. “L’intera amministrazione comunale, il presidente del Consiglio e tutta l’assise si uniscono all’immenso dolore che ha colpito la famiglia – ha aggiunto – Interpretando il comune sentimento della cittadinanza, proclamo il lutto cittadino durante lo svolgimento delle esequie, che ancora non sono state fissate”.

Spoto, che lavorava in una ditta, ma che aiutava spesso anche il padre in campagna. L’uomo era andato durante un temporale in contrada Pizzo Santa Croce per controllare le pecore.

MALTEMPO IN SICILIA

Il maltempo non allenta la sua morsa sulle aree meridionali dell’Italia. Spiagge invase dal fango proprio alla vigilia di Ferragosto, con ingenti danni non solo per i residenti ma anche per molti turisti in vacanza. Sono state colpite infatti mete molto gettonate in questo periodo dell’estate, dall’isola di Stromboli ad una delle perle della Calabria, Scilla.

E’ un’Italia, quella del meteo, però spaccata in due. Nubifragi al Sud e persistere della siccità al Nord. E ad Imperia è stata anche organizzata una processione con preghiere per invocare il dono della pioggia. Tra le zone più colpite dal maltempo c’è l’isola di Stromboli che è stata invasa da colate di fango dovute, secondo il sindaco Riccardo Gullo, alla mancanza di vegetazione che era stata distrutta dall’incendio avvenuto durante le riprese di una fiction. Ancora danni a Sorrento in seguito alle forti piogge di ieri sera. Nella stessa zona, nel Golfo di Policastro, si è abbattuta una tromba d’aria. In pochi minuti fortissime raffiche di vento si sono registrate sulla spiaggia con la conseguente fuga dei bagnanti spaventati.