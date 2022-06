Taekwondo, altri successi degli atleti del ‘team La Pietra’ ai campionati al Foro Italico di Roma

Dal 3 al 7 giugno il taekwondo è stato protagonista nello stadio Nicola Pietrangeli al Foro Italico di Roma: sono sei gli atleti del Team La Pietra che hanno partecipato. Sei i giovani atleti del team che hanno dimostrato a tutto lo stadio grandi competenze atletiche. Capitanati dai maestri Antonella La Pietra e Rossella Cacciapuoti gli atleti hanno gareggiato con grande grinta, dimostrando passione e competenza ed uscendo vittoriosi da svariati incontri.

Le vittorie degli atleti

Al torneo ‘Kim e Liù‘ hanno partecipato tre atleti under 11, portando grande tecnica e grinta. L’atleta Agostino Di Stazio si è guadagnato il posto di Vice Campione internazionale nella categoria -27kg. Nell’Olympic Dream Cup, competizione riservata alle squadre regionali, hanno partecipato invece Mauriello Silvia, Mauriello Francesca e Stricagnolo Luigi. Dopo svariate brillanti partecipazioni ad altre competizioni i tre atleti hanno rappresentato la regione Campania nelle rispettive categorie. In questa competizione regionale la Campania ha brillato vincendo con Stricagnolo Luigi il titolo di Campione italiano. Stricagnolo ha vinto i primi due incontri per netta superiorità, dimostrandosi capace di affrontare gli avversari più esperte cinture nere. Luigi era già salito sul podio nel 2009, per categoria -37kg, cadetti A.

Grande soddisfazione per i maestri che dopo lo stop dovuto al covid hanno portato a casa grandi traguardi grazie alla competenza dei loro atleti. La storica società aggiunge alla sua lista di traguardi, oltre gli impegni sportivi, anche il progetto scuola fatto all’istituto Socrate di Marano. Qui gli studenti hanno potuto familiarizzare con l’arte marziale imparando tecniche di autodifesa. Il progetto si è concluso con uno splendido saggio di fine anno, dove con grande stupore della platea, gli alunni hanno mostrato grande competenza nell’esecuzione delle tecniche imparate.