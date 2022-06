Elezioni a Sant’Antimo, tutti i dati: D’Antonio il più votato, Pd la prima lista

Ieri Massimo Buonanno è stato eletto sindaco di Sant’Antimo con il 53,12%, 8269 voti, battendo il candidato avversario Giuseppe Italia che si è fermato al 46,88%, 7298 preferenze. La tornata elettorale è stata sentita, infatti, alle urne cittadine si sono recati il 60,51 % dei votanti.

La nuova fascia tricolore ha scritto un post dopo la vittoria: “Grazie Sant’Antimo per aver dato il Massimo! Mi avete emozionato. In bocca al lupo a tutti i consiglieri comunali eletti. Complimenti anche a coloro che non sono stati eletti ma che hanno dato tutto per il successo del nostro progetto. Ci godiamo questo momento di felicità ma da domani saremo già al lavoro per il benessere della collettività e per restituire la normalità alla nostra amata Sant’Antimo! Grazie di cuore ai miei candidati, ai sostenitori e alla mia famiglia. Sono e sarò il sindaco di tutti, senza alcuna distinzione. Con affetto“.

Italia siederà comunque in consiglio comunale tra i banchi dell’opposizione, risultato che ha commentato così: “Ci abbiamo creduto fino alla fine ma non è andata come speravamo. Non serve trovare scuse ma solo accettare la sconfitta a testa alta. A testa alta perché ci siamo fatti in quattro per il nostro Paese, mettendo in campo passione, professionalità, impegno e un grande programma. Ma non è bastato, pertanto non posso che congratularmi col prossimo Sindaco di Sant’Antimo. Ringrazio Edoardo D’Antonio, Innocenzo Treviglio, la squadra di candidati e tutto il nostro staff per l’instancabile impegno. Ma, soprattutto, ringrazio migliaia di santantimesi che hanno creduto nel nostro progetto politico. Noi andremo avanti, promettendo al Paese un’opposizione costruttiva, nell’interesse della terra che amiamo e delle future generazioni”.

I 5 CONSIGLIERI PIU’ VOTATI ALLE ELEZIONI DI SAN’ANTIMO

Il recordman della tornata è stato Edoardo D’Antonio che ha raccolto 1619 voti con la lista Nuova Sant’Antimo. A seguire ci sono Domenico Carlea con 902 preferenze, Partito Democratico; Innocenzo Treviglio con 825, Cittadini con Sant’Antimo; Francesca Damiano con 725 e Pasquale Migliaccio con 704, entrambi candidati nel Partito Democratico. Proprio la lista democrat è risultata la più votata in città con 3830 preferenze, seguono la civiche Nuova Sant’Antimo che si è attestata a 3484 voti e Cittadini con Sant’Antimo che ha raccolto 1963 preferenze.