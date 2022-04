Tentato omicidio del vocalist nella nota discoteca, fermato il 20enne a Ischia. I carabinieri della stazione di Casamicciola Terme, insieme a quelli del nucleo operativo radiomobile di Ischia, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto Giuseppe Pirro, 20enne di Lacco Ameno. Pirro è gravemente indiziato del tentato omicidio di un 28enne, vocalist di un locale notturno di Casamicciola Terme.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza installate nel locale, i Carabinieri hanno identificato il giovane come colui il quale avrebbe inferto alla vittima una coltellata al fianco sinistro. Il 20enne si è presentato in caserma ed è stato subito fermato. Sarà tradotto al carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida.

L’OPERAZIONE DI IERI DOPO L’AGGRESSIONE IN DISCOTECA

Tra sabato e domenica, intorno alle 3.30, uno dei dipendenti della discoteca Blanco è stato accoltellato al fianco sinistro. Ha 28 anni ed è stato già dimesso dall’ospedale di Ischia con una prognosi di 7 giorni. Secondo quanto accertato dai Carabinieri della stazione di Casamicciola, due clienti padre e figlio avrebbero chiesto al 28enne – vocalist del locale – un saluto al microfono.

Lo avrebbero poi intimidito con la frase “qua comandiamo noi”. Al rifiuto il 28enne sarebbe stato prima preso a schiaffi e pugni e poi avrebbe ricevuto dal più giovane una coltellata. I due aggressori sono stati identificati dai Carabinieri della locale stazione. Si tratta di un 47enne del posto, immediatamente rintracciato dai carabinieri dell’aliquota radiomobile, e di un 20enne, ancora irreperibile. Saranno entrambi denunciati. Indagini e ricerche ancora in corso.