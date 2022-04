Stefano Tacconi colpito da aneurisma, è grave in ospedale: l’amore di amici e familiari

L’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi, ricoverato in seguito a una ischemia, è ancora in condizioni gravi ma stazionarie. È quanto fa sapere Andrea Barbanera, direttore della Struttura di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria dove è ricoverato il 65enne ex calciatore.

Le dichiarazioni di Barbanera sulle condizioni di Tacconi

“Stefano Tacconi è arrivato in ospedale ieri 23 aprile nel primo pomeriggio a seguito di una emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma. Le condizioni sono apparse subito importanti e serie – ha detto il dottor Barbanera – abbiamo immediatamente svolto le indagini necessarie e svolto durante la notte un trattamento per evitare una seconda emorragia. Al momento le condizioni sono ancora importanti ma stazionarie e la stazionarietà in questo caso è un evento favorevole. Sarà possibile avere una più precisa idea sugli esiti solo nei prossimi giorni”, ha aggiunto il direttore della struttura.

Gli auguri di Allegri e il messaggio della famiglia di Stefano

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ha voluto mandare un messaggio. “Voglio fare un grosso in bocca al lupo a Stefano Tacconi, speriamo di rivederlo il più presto possibile“, ha detto Allegri. Accanto a Tacconi, in queste ore di angoscia, ci sono la moglie Laura Speranza e i quattro figli, Andrea, Virginia, Alberto e Vittoria. Dopo il messaggio del figlio Andrea, anche Virginia ha condiviso tra le storie Instagram una toccante foto di un abbraccio con il papà e ha scritto: “Torna da me“. Il quadro clinico di Tacconi è complicato, ma la famiglia non perde la speranza e lotta, come può, insieme a lui.

Il primogenito Andrea Tacconi e le storie su Instagram

Andrea Tacconi, il primogenito, ha voluto condividere su Instagram un messaggio tenerissimo per Stefano: “Riprenditi papi, sei un leone, vincerai anche questa battaglia”, ha scritto tra le sue storie, in calce ad una splendida foto che li ritrae insieme, abbracciati e sorridenti. Quindi, rivolto ai molti fan che hanno speso un pensiero per suo padre, ha aggiunto: “Siete veramente in tantissimi, grazie a tutti”.