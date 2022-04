Trema ancora la terra tra Pozzuoli e Napoli, avvertita scossa di terremoto

Stasera è stata avvertita una scossa di terremoto tra Pozzuoli e i quartieri limitrofi ricadenti nella città di Napoli. Infatti tanti hanno scritto messaggi di allerta sui social. “Sì, sentita Via Pisciarelli”, “Sentita in via Artiaco”, “Rione Solfatara, avvertita”

I dati dell’Osservatorio dell’Ingv

Dunque un terremoto di magnitudo Md 1.3 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il

07-04-2022 17:46:05 (UTC) 20 minuti, 39 secondi fa

07-04-2022 19:46:05 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8340, 14.1460 ad una profondità di 2 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

TERREMOTO A POZZUOLI NELLA NOTTE

L’attività sismica per i fenomeni dovuti al bradisismo flegreo è continuata anche la notte scorsa. Registrati cinque nuovi eventi dalla mezzanotte di ieri, tra le 2,16 e le 5,20.Dunque la scossa più intensa alle ore 2,16 di magnitudo 1,9 della scala Richter alla profondità di 1400 metri, con epicentro in prossimità del vulcano Solfatara a Pozzuoli.

Dopodiché gli altri terremoti di bassa energia hanno avuto tutti epicentro il lungomare di via Napoli tra il Rione Terra e località La Pietra e sono stati accompagnati da boati. Sempre attiva l’azione di verifica e controllo sul territorio da parte dell’unità comunale di Protezione Civile e della polizia municipale per eventuali danni alle strutture.

I DATI DELL’INGV

Un terremoto di magnitudo Md 2.0 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il

05-04-2022 03:37:59 (UTC) 2 giorni fa

05-04-2022 05:37:59 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.825, 14.136 ad una profondità di 2 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).