«Aprirò un negozio tutto per te», arriva la proposta per Donato dei panini su TikTok

Ha fatto discutere e non poco il video in cui Donato, l’inventore del “Con mollica o senza?” su TikTok, ha annunciato di smettere con i filmati all’interno della salumeria ‘Ai Monti Lattari‘. Milioni e milioni di persone in tutta Italia hanno potuto vedere almeno un video in cui il dipendente prepara deliziosi panini per i suoi clienti. Ed è stato un brutto colpo soprattutto per i suo fan, che lo hanno visto crescere esponenzialmente nel giro di pochi mesi sul social network cinese.

In ogni caso, nonostante la ‘batosta’, Donato non ha mollato ed ha continuato a pubblicare video ogni giorno, ma dalla sua abitazione. Video che sono giunti all’attenzione di un giovane imprenditore, che non ha resistito alla tentazione di lanciargli un appello. Si tratta di Steven Basalari, che ha rivelato il proprio interesse nell’investire sul talento del salumiere.

L’appello dell’imprenditore Steven Basalari a Donato

«Voglio offrirti la possibilità di aprire un negozio, dove vuoi, a tuo nome, io finanzierei 100% l’attività. La notizia è che i suoi datori di lavoro gli hanno ufficialmente impedito di registrare i video mentre è sul posto di lavoro. E fino a qua ragazzi potrebbe sembrare una cosa normale, in effetti sul lavoro il telefono sarebbe meglio non utilizzarlo. Ma se dobbiamo parlare di business, di marketing, siamo nel 2022. Donato è riuscito ad arrivare ad 1,4 milioni di follower in pochissimo tempo, grazie alla sua trasparenza, alla sua persona, e soprattutto trasmettendo un messaggio di passione molto importante».



“So che non è una scelta facile, ma voglio proporti di fare lo step in più, di essere padrone delle tue scelte, di diventare imprenditore”. È così che Steven Basalari si rivolge pubblicamente a Donato. Non ci è voluto molto, inoltre, per far sì che arrivasse la risposta dello stesso tiktoker, a cui il video è giunto grazie anche ad una donazione dell’imprenditore, fatta proprio per fargli recapitare il video.

La risposta di Donato

«Grazie per l’interesse e grazie per il dono di TikTok in mance!», è il ringraziamento di Donato che, adesso, non dovrà fare altro che aggiornare i suoi fan sulla decisione presa relativa alla proposta dell’imprenditore.