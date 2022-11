Tiziana Cantone, il video torna di nuovo visibile sul web

Ormai 6 anni fa, nel settembre 2016, Tiziana Cantone, 31enne di Mugnano, decise di togliersi la vita dopo che alcuni video hot che la ritraevano vennero diffusi sul web. Nonostante la battaglia della madre affinché questi filmati venissero rimossi, purtroppo alcuni circolano ancora su internet. A riportarlo è Il Fatto Quotidiano, che denunciò lo stesso episodio già lo scorso maggio.

Ad ogni modo, sarà sicuramente rimosso anche questo con le stesse procedure adottate in passato (che in alcuni casi consentono anche di risalire al server utilizzato per caricare i video in Rete, se non anche all’utente che ha eseguito l’operazione), ma nulla fa escludere che un giorno possano, purtroppo, comparirne altri.

A giugno 2021 il corpo di Tiziana Cantone venne riesumato per essere sottoposto a una nuova autopsia. La decisione nell’ambito delle indagini aperte nel gennaio 2021 dalla Procura aversana con la formulazione dell’ipotesi di omicidio contro ignoti. «Atto dovuto» alla luce della denuncia presentata dagli avvocati di Maria Teresa Giglio, madre di Tiziana Cantone, la quale e non si è mai rassegnata al fatto che la figlia si fosse suicidata.