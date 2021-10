Racconterò molte cose che non sapete, arriva il film con Tony Colombo

Tony Colombo e Tina Rispoli sono partiti alla volta della Sicilia per finire di girare il film cortometraggio Ultimo incentrato sulla vita del 35enne di Palermo. In diverse storie sui social il cantante neomelodico annuncia questo progetto parlando di un documentario in cui si racconterà a tutto tondo.

Il cantante neomelodico ha comunicato ai fan che sarà un breve film: “Siamo in giro, sono le 23.52, stiamo registrando le ultime scene di questo documentario. Siamo molto emozionati perché racconterò molte cose che non sapete. Quindi per chi mi segue da tanti anni e conosce un po’ la mia storia rimarrà a bocca aperta. Perché racconterò molte cose che non ho mai detto, veramente sarà un momento d’emozione non solo per me. Lo vedrete”, queste le parole dal cantante neomelodico pronunciate sui social.

BUFERA SUI CONIUGI COLOMBO

“Da molti anni, grido la mia totale estraneità alle condotte del mio ex defunto marito, nessuno mi ha creduto, ora finalmente la verità sta venendo a galla“. A parlare è Tina Rispoli, per la quale, nell’ambito di un’inchiesta la Dda ha chiesto l’arresto, rigettato, invece, dal gip di Napoli Tirone. Le parole della donna giungono dopo l’operazione contro i Marino che la vede nel registro degli indagati.

“Un giudice della Repubblica Italiana, il gip la dottoressa Anna Tirone, – continua Tina Rispoli – attraverso un lavoro certosino, logico, attento a leggere bene i fatti, ha evidenziato la mia totale estraneità da vicende criminali e ha collocato la mia persona nella giusta posizione, ero semplicemente la moglie di Gaetano Marino, nient’altro al di fuori di questo”.

“Credo nella giustizia e continuerò a farlo – conclude Tina Rispoli – con la sicurezza di una persona onesta e per bene. Ringrazio mio marito, Tony Colombo e i miei tre figli per la forza e il sostegno, loro sono l’unica famiglia a cui appartengo”.