Tragedia a Marano, muore dopo seconda dose Pfizer: aperta inchiesta

Sgomento e dolore a Marano per la morte di un 55enne che si era vaccinato con seconda dose Pfizer pochi giorni fa. L’uomo sarebbe stato colto da un malore mentre si trovava al centro Direzionale di Napoli.

Secondo quanto riporta Il Mattino, la vittima soffriva di una leggera forma di diabete. A seguito del decesso, la magistratura ha disposto l’esame autoptico sulla salma per ricostruire le esatte cause della morte e stabilire eventuali nessi causali con la vaccinazione. A richiedere l’autopsia i familiari, che vogliono fare luce sulla vicenda.

L’esito verrà comunicato nei prossimi giorni. Il 55enne è stato colto da un infarto fulminante a Napoli, mentre era al Centro Direzionale per motivi di lavoro. Inutile l’intervento dei soccorsi e i tentativi di rianimazione messi in campo dal 118. La notizia sta facendo il giro della rete e sui sui social, destando allarme e preoccupazione. La vittima abitava a Marano, nei pressi della Chiesa San Ludovico d’Angiò. Era ben voluto in città.