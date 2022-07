Trasforma il lido a Miliscola in una discoteca in spiaggia, scatta il sequestro dell’area

Nottata di controlli a Monte di Procida per i Carabinieri della locale stazione e per il personale della guardia costiera. Un controllo congiunto effettuato nella movida tra i lidi presenti sulla costa. Durante le operazioni i militari hanno effettuato un sequestro preventivo di una parte di un lido a via Miliscola. 600 metri quadrati sequestrati perché utilizzati per una serata di musica e ballo.

Carabinieri e Guardia Costiera hanno infatti constatato come il 22enne titolare del lido – poi denunciato – avesse creato una vera e propria discoteca permettendo alle circa 200 persone di ballare nonostante l’assenza del certificato di agibilità e senza alcuna licenza prevista dall’articolo 80 del T.U.L.P.S.. La serata è stata quindi interrotta e gli invitati si sono allontanati tranquillamente