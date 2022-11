Treni fermi, scuole chiuse e crolli: registrate oltre 20 scosse nel Centro Italia

Localizzate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia al largo della costa marchigiano-pesarese forti scosse di terremoto. La più forte è stata di 5.7 alle 7.07, poi un’altra di magnitudo 4 alle 7.12.

Terrore nelle Marche

Non si ferma lo sciame sismico che sta colpendo la Marche da questa mattina. Dalle 7.07, momento della prima e più forte scossa di magnitudo 5.7 sono 40 le scosse registrate dall’Ingv. La più forte dopo la prima, quella immediatamente successiva, alle 7.12, di magnitudo 4. Da segnalarne una di 3.6 alle 7.19, una di 3.7 alle 7.30 e una di 3.8 alle 7.40. Le altre – tutte di magnitudo tra 2 e 3 – con epicentro sulla costa anconetana o pesarese. Secondo prime notizie, non ci sarebbero danni visibili sui palazzi ma ci sono fessurazioni e crepe in diverse abitazioni. Nonostante ciò, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, teme eventuali conseguenze visto le forti scosse. Fortunatamente, Alessandro Amato dell’Ingv, che coordina il centro allerta tsunami, sottolinea che allo stato attuale il rischio tsunami non sussiste.

Sono una ventina le scosse di magnitudo superiore a 2 che si sono susseguite dopo la prima di 5.7 nella costa adriatica tra Fano e Pesaro. Dalla lista dei terremoti dell’Ingv risulta che la più forte è stata di punto 4, seguita da una di 3.8.

“I lampioni di illuminazione pubblica oscillavano come fuscelli, tutto tremava forte, una sensazione terribile e la gente si è riversata in strada”, racconta un abitante di Fano. Non ci sarebbero, secondo le prime informazioni, danni visibili sui palazzi ma ci sono fessurazioni e crepe in diverse abitazioni.

“Stiamo facendo controlli, molta gente è in strada e al momento non risultano danni ingenti però stiamo facendo tutti i controlli possibili su tutti gli edifici pubblici. Le scuole sono state chiuse in maniera precauzionale. C’è stato grande spavento perchè la botta è stata forte e quindi temiamo conseguenze”, racconta all’ANSA il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

I provvedimenti delle autorità

In diverse città delle Marche si sospendono le lezioni scolastiche e universitarie. In particolare a Fano, Pesaro, Senigallia e Ancona scuole di ogni ordine e grado chiuse. La sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, infatti, ha comunicato che in via precauzionale vengono sospese le lezioni di tutte le scuole, dai nidi alle superiori. Persino le sedi universitarie restano chiuse. Anche il traffico ferroviario è sospeso in via precauzionale nei pressi di Ancona, sulla Linea adriatica, per sospetti danni ai binari e per svolgere verifiche dopo le forti scosse di terremoto che si sono succedute nelle Marche.