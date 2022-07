Truffa del Reddito di Cittadinanza in un Caf, 84 denunciati nel Casertano

La Guardia di Finanza della compagnia di Capua ha denunciato ottantaquattro persone per truffa ai danni dello Stato. Al termine di una complicata attività d’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere la Gdf ha denunciato gli 84 colpevoli.

Ottantaquattro denunciati

Sono ottantaquattro le persone denunciate dalla Guardia di Finanza della compagnia di Capua, tutte di nazionalità extracomunitaria. La specifica sulla loro provenienza è fatta, ed in questo particolare caso dovuta, perchè la loro colpa risiede proprio nell’attestazione errata del loro stato di soggiorno. Gli 84 sono infatti colpevoli di aver attestato, falsamente, nell’apposita autocertificazione di vivere nella penisola da almeno una decina d’anni.

La falsa attestazione ha portato quindi gli ottantaquattro a percepire, nel complesso, in modo illecito ben oltre 600 mila euro. Questo perchè i colpevoli avevano diritto, in questo modo, a percepire il reddito di cittadinanza. Infatti il rdc viene assegnato in tale misura a coloro i quali siano dotati sia dei giusti, sfortunati, requisiti economici sia in base ai tempi di permanenza sul territorio. Deve quindi essere di almeno dieci anni il periodo di residenza sul suolo tricolore per percepire la suddetta misura di sostegno economico.

La scoperta è stata fatta controllando l’attività di un CAF operativo nella provincia di Caserta. A seguito dell’attività sospetta la Gdf della compagnia di Capua ha quindi accertato che gli 84 non avevano il diritto di percepire il sussidio del rdc avendo falsificato i loro documenti di residenza.