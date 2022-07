Mazzata per i tifosi del Napoli, Prime Video aumenta il costo dell’abbonamento

Amazon Prime aumenta il prezzo del proprio abbonamento. Con una mail inviata agli utenti, il colosso dello streaming ha annunciato al pubblico l’esoso ritocco. A partire dal 15 settembre, infatti, l’abbonamento annuale crescerà del 38%. Il mensile passa da 3,99 a 4,99 euro, mentre ogi 12 mesi l’abbonato pagherà 49,90 euro anziché 36. Un incremento di ben 13,90 euro. La nuova tariffa è valida da subito ma si applicherà ai rinnovi solo a partire dal 15 settembre.

Ovviamente, l’abbonamento resta omnicomprensivo: sarà possibile infatti usufruire delle spedizioni veloci illimitate sui prodotti venduti da Amazon, film e serie Tv di Prime Video, gli ebook gratis di Prime Reading, lo streaming musicale di Prime Music e il calcio, con alcune partite di Champions League.

Negli statiuniti l’aumento dei prezzi era stato messo in atto già da qualche mese. Lo scorso febbraio il colosso dell’ecommerce aveva aumentato di 20 dollari l’abbonamento annuale, dai 119 ai 139 dollari in totale (+17%) mentre, sull’abbonamento mensile, l’aumento è stato dai 12,99 ai 14,99 dollari.

L’aumento è legittimo. Nella clausola 5 dei Termini e Condizioni di Amazon Prime si legge infatti che l’azienda si riserva “il diritto di apportare modifiche alle presenti Condizioni Generali o al Servizio Amazon Prime, o qualsiasi parte di esso, in qualsiasi momento per motivi di legge o di regolamento, per ragioni di sicurezza, per migliorare le funzioni esistenti o per aggiungere ulteriori funzioni al Servizio Amazon Prime, per seguire il progresso tecnologico, per implementare ragionevoli adeguamenti tecnici e per garantire la continuità del Servizio Amazon Prime”.