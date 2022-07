È di Napoli l’ingegnere Aerospaziale più giovane d’Italia, la 21enne Claudia si laurea alla Federico II

Si chiama Claudia Guerra, la ragazza 21enne di Casoria che si è laureata alla Federico II di Napoli in Ingegneria Aerospaziale. E con il massimo dei voti, cioè 110 e lode. La giovane è diventata motivo di vero e proprio orgoglio non solo per l’intera comunità, ma anche per gli giovani studenti che intraprendono un preciso percorso di studio. Il motivo? Claudia è la più giovane laureata in questa facoltà.

La 21enne vive insieme alla sua famiglia a Casoria e, sin da piccola, ha sempre completato i cicli scolastici con il massimo dei voti. Negli ultimi due anni, inoltre, Claudia è riuscita a concentrarsi sui suoi obiettivi – nonostante lo scoppio della pandemia – ed a coronare il suo sogno.

I complimenti del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli

«Lei è Claudia Guerra, 21 anni compiuti da poco, e si è laureata in Ingegneria Aerospaziale alla Federico II di Napoli con 110 e lode. La cosa incredibile è che è la più giovane laureata a questa facoltà. Claudia vive con la sua famiglia a Casoria e sin da piccola ha mostrato le sue doti, completando sempre i cicli scolastici con il massimo dei voti». Sono le parole del consigliere regionale Borrelli, che poi continua.

«Anche in questi ultimi 2 anni difficili, Claudia è riuscita a concentrarsi sul suo obiettivo ed è riuscita a coronare il suo sogno. Un vero orgoglio per la sua famiglia, per la città di Casoria e per tutta la Regione. Un applauso a lei e a chi ogni giorno lotta, combatte, studia e lavora e suda per costruire un futuro dignitoso per sé stesso e per la nostra terra. Loro sono i nostri veri eroi, è per loro che si dovrebbero realizzare murales e canzoni».