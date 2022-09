Un Posto al Sole perde una protagonista, addio a Susanna

Alla fine è Susanna a morire. L’attrice Agnese Lorezini lascia Un posto al sole.

Il momento tanto temuto è arrivato. Con la puntata di stasera di Un posto al sole si è conclusa la lunga permanenza di Agnese Lorenzini nella soap partenopea di Rai 3. Eh sì, la giovane attrice aveva iniziato a interpretare il ruolo di Susanna Picardi nel 2016 e, dunque, lo lascia dopo sei anni.

Questo sito, come vi abbiamo già spiegato in un precedente post, sapeva da tempo cosa sarebbe accaduto e, sin dall’inizio, abbiamo fatto la scelta di non svelare completamente la verità, per rispetto verso chi ha lavorato a questa trama e anche verso il pubblico, che magari – vista la storyline così importante – era giusto che per una volta venisse sorpreso dallo svolgersi degli eventi.

La morte di Susanna, ora, apre la strada a una storia tutta nuova che inizieremo a vedere già la prossima settimana: un duro contenzioso tra Niko (Luca Turco) – incattivito dal dolore e desideroso di proteggere il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) da nuovi dispiaceri – e Micaela Cirillo (Gina Amarante). Come andrà a finire? E Niko prima o poi ritroverà l’amore?

In attesa di scoprirlo, ci sentiamo di rivolgere un grande in bocca al lupo ad Agnese Lorenzini, che non troppo tempo fa ci aveva rilasciato un’intervista da cui si poteva già capire che ci sarebbero stati cambiamenti nella sua vita professionale: “Voglio portare avanti il mio lavoro di ricerca teatrale con la mia compagnia Nogu Teatro e con la compagnia Twain, che si occupa di teatrodanza. Poi è in arrivo un altro ruolo per la tv, ma lo saprete più in là…“.

Ilenia Lazzarin ha voluto salutarla.