Spavento a Giugliano, ragazza a terra dopo l’investimento nei pressi dello stadio

Grande spavento nel tardo pomeriggio di venerdì a Giugliano, ragazza investita nei pressi dello stadio. I fatti sono avvenuti verso le 18:30. La giovane pare fosse a piedi in via Epitaffio, quartiere Casacelle, quando una vettura, l’ha investito facendola scaraventare a terra. La minorenne per fortuna non ha perso i sensi ma lo spavento è stato enorme. Alcuni testimoni hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Gli uomini del 118 sono giunti sul posto dopo pochi minuti ed hanno prestato i primi soccorsi alla ragazzina, ferita ma non in modo grave. Tanti curiosi hanno cercato di rincuorare la giovane, mente era a terra impaurita per l’accaduto.