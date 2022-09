Frattamaggiore, al via al teatro De Rosa le attività di I Doc Napoli

Oggi 3 settembre alle ore 18.30 l’aps I DOC Napoli, presso il Teatro De Rosa di Frattamaggiore, presenterà le attività per l’anno 2022-2023. Sarà un calendario fitto di eventi, corsi e iniziative culturali, spettacoli e progetti sul web.

A seguire verranno proiettati i cortometraggi prodotti dal corso di cinema.

Dal 5 Settembre ripartono i corsi di fotografia, dizione, canto, recitazione teatrale e cinematografica e musical. Tra i docenti grandi professionisti come la performer Silvia Di Stefano.

Le iniziative culturali introdotte in questo nuovo anno saranno legate ai temi che l’associazione si è prefissata di trattare come l’etica, la morale, la sostenibilità, le minoranze e la povertà, senza perdere di vista la chiave di volta principale, l’arte: l’arte come mezzo, l’arte come minimo comune denominatore.

I DOC Napoli attraverso le arti sceniche e performative si pongono come ulteriore obiettivo di introdurre dibattiti e riflessioni sulla natura umana e sulla potenzialità delle arti come veicolo di abbattimento delle differenze sociali.

Grazie alla direzione artistica della Dott.ssa Gabriella Silvia Tartarone è nato un progetto video, gratuito,visibile sul canale youtube dei DOC NAPOLI dal nome #fatecirecitare. Il progetto nasce dopo il lungo periodo di inattività dovuta alla pandemia,in questo progetto gli alunni dei corsi di recitazione reinterpretano monologhi cinematografici e teatrali, tutti girati da uno staff giovanissimo guidato dal content creator Fabrizio Casino. I nuovi contenuti del canale youtube avranno come punto centrale il futuro, il futuro del pianeta e quello delle nuove generazioni.