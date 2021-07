Con un’ordinanza firmata dal Vicesindaco Carmine Piscopo sono ritornati balneabili:

Lungomare Caracciolo

Donn’Anna

Posillipo

Capo Posillipo

Punta Nera

L’Arpac infatti, a seguito dell’esito favorevole di ulteriori analisi effettuate il 26 luglio, ha comunicato la riammissione alla balneazione nei seguenti tratti di mare. Nella stessa ordinanza si conferma il divieto temporaneo di balneazione per:

Via Partenope

Piazza Nazario Sauro

Marechiaro

Sviene sul materassino dopo il malore, ragazzo salvato a Napoli dalla Guardia Costiera

Avvicinato il ragazzo steso sul materassino hanno notato che il ventenne era in stato confusionale che non rispondeva neanche agli uomini dell’equipaggio che l’hanno portato di urgenza sulla terraferma per consentire i soccorsi del 118. Sul posto anche gli uomini della Polizia di Stato e della Polizia Locale, che monitoravano la situazione dalla terraferma.

Un ragazzo sviene mentre è sdraiato sul materassino gonfiabile nello specchio d’acqua del Lungomare di Napoli, davanti agli scogli frangiflutti di via Caracciolo, scatenando il panico tra i turisti e i passanti che stanno passeggiando. Ma viene salvato dalla Guardia Costiera prontamente intervenuta. L’episodio è accaduto domenica pomeriggio. Il giovane, un ventenne straniero residente a Napoli, era steso sul materassino, apparentemente privo di conoscenza. La giornata era molto calda. Quando la corrente l’ha portato pericolosamente vicino agli scogli di via Caracciolo. I turisti che erano in strada hanno subito lanciato l’allarme. Sono partite le chiamate al 118, alle forze dell’ordine e alla Capitaneria di Porto di Napoli che è prontamente intervenuta. Il ragazzo è stato salvato dalla motovedetta della Guardia Costiera di Napoli

