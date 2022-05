Viaggi, dal primo giugno non sarà più obbligatorio il Green pass per entrare in Italia

Il ministro della Salute Roberto Speranza non prorogherà l’obbligo di green pass per chi entra in Italia. Inoltre dal 15 giugno stop a mascherina nei cinema e teatri. L’estate della “dolce vita” sembra riprendersi la tanto agognata libertà. Da domani “cade” l’obbligo di mostrare il certificato vaccinale, o da tampone negativo, per entrare in Italia. A metà mese inoltre potrebbe decadere l’obbligo di mascherina nei pochi luoghi in cui vige ancora, rimanendo obbligatoria solo sui mezzi pubblici ed ospedali.

Stop all’obbligo di certificazione

Da domani, primo giugno, il ministro della Salute Roberto Speranza ha deciso di non prorogare l’ordinanza che stabilisce l’obbligo di mostrare il pass ai confini italiani. Il ministro aveva già deciso di facilitare i viaggi verso l’Italia per far si che uno dei mercati più floridi dello stivale, quello del turismo, rinascesse quando a fine aprile aveva eliminato il Plf. Il “Passenger Locator Form” è un documento che regola le partenze ed i viaggi, tracciando gli ultimi spostamenti del viaggiatore in modo tale da contenere i contagi. Il Plf era in vigore in più paesi europei, ma i nostri cugini UE stanno, come noi, a mano a mano abbondonando le regole covid. A patto che l’eliminazione avvenga in modo sicuro e senza ripercussioni sui cittadini, infatti, molti paesi europei stanno “alleggerendo” le loro regole “d’entrata”.

E’ possibile visitare la Danimarca, Norvegia, Svezia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Austria, Grecia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Islanda, Svizzera, Lussemburgo senza dover mostrare il certificato all’entrata nel paese. A questa lunga lista da domani si aggiungerà anche il tricolore, aprendo le porte ad un’estate facilitata permettendo la rinascita del turismo.

Cosa potrebbe cambiare dal 15 giugno

Inoltre dal 15 giugno dovrebbe cadere anche l’obbligo di indossare la mascherina in luoghi chiusi, come: cinema e teatri. Da metà mese infatti solo sui mezzi pubblici potrebbe valere ancora l’obbligo di indossare la mascherina, almeno per quelli a lunga percorrenza. Per i lunghi viaggi in luoghi stretti potrebbe valere ancora l’obbligo, così come in ospedali e Rsa.

La maturità però non potrà ancora “godere” di questa novità, infatti l’obbligo nelle classi potrebbe persistere fino alla fine dell’anno scolastico. Il ministero si augura di poter far decadere l’obbligo per settembre, per ora però esami di maurità e di terza media si terranno in sicurezza con la mascherina.