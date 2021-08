«Come non pagare il casello», la follia sull'autostrada a Napoli: il video virale su TikTok

Scene di follia quelle avvenute in autostrada, dove due uomini di Napoli, probabilmente per goliardia, hanno girato un video dove ‘spiegano’ come non pagare al casello. Protagoniste 2 persone a bordo di un furgone: una di questa scende e, arrivata alla sbarra, la alza e poi la blocca con la forza. A quel punto, il conducente avanza e aspetta che il compagno abbassi la sbarra per poi rientrare nel veicolo.

La segnalazione di Borrelli sul video girato sull’autostrada a Napoli

Il video è stato pubblicato su TikTok, diventando subito virale fino ad attirare l’attenzione di Francesco Emilio Borrelli. Il consigliere regionale della Campania, infatti, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook le immagini delle assurde scene sull’autostrada di Napoli. «Oltre a non pagare il pedaggio hanno messo a repentaglio la propria e altrui incolumità! Spero che le telecamere li abbiano ripresi perchè è davvero una vergogna!».

Tantissimi i commenti di indignazione arrivati dopo la pubblicazione del video, che però è diventato virale sul web facendo il giro di tutti i social.