E’ allarme furti di appartamenti a Fuorigrotta. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Tibullo per la segnalazione di furto in abitazione.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato le luci dell’appartamento indicato accese e, una volta entrati, hanno sorpreso un uomo che, alla loro vista, ha tentato la fuga calandosi dal balcone ma, non senza difficolta e dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di due cacciaviti e 180 euro.

Alessio Fierro, 25enne napoletano è stato arrestato per furto aggravato in appartamento, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Intanto sui social è stato diffuso un video dove si notano 3 persone girare in modo sospetto in un palazzo in via Diocleziano. La banda viene ripresa dalle telecamere. La vittima ha diffuso il filmato sui social chiedendo la massima condivisione:

“ATTENZIONE LADRI !!!!! FATE GIRARE !!!! C’È QUESTO GRUPPO DI 3 LADRI CHE HANNO PROVATO A SCASSINARE LA PORTA DI UN APPARTAMENTO A VIA DIOCLEZIANO. IN QUESTI GIORNI GIÀ HANNO APERTO UN ALTRO APPARTAMENTO SEMPRE A VIA DIOCLEZIANO. DEVONO PAGARE , FATE ATTENZIONE!!!!”.

Napoli, fuochi d’artificio per «coprire» i furti nelle case: in via Caravaggio ladri ripresi dalle telecamere

Napoli, tornano i fuochi d’artificio per coprire i furti e scatta l’allarme in via Caravaggio. Questa notte alle 00.30 fuochi pirotecnici a fontana ed esplosioni di botti sono partiti in un tratto di vegetazione tra i civici 89 e 94. Esplosioni e fuochi sono durati alcuni minuti. Diversi residenti si sono affacciati ai balconi e qualcuno è sceso in strada per cercare di individuare chi aveva dato il via alla batteria di fuochi d’artificio, ma i responsabili non sono stati individuati.