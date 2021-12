[Video]. Emergenza criminalità a Giugliano, ladro solitario svaligia negozio al Corso Campano

Colpo nella notte all’attività commerciale in corso Campano a Giugliano ‘Dimensione elettronica’. Erano passati pochi minuti dalle tre di notte quando il ladro ‘solitario’ è arrivato sul posto in sella a uno scooter. Ha fatto irruzione nell’attività commerciale, dopodiché si è diretto verso la cassa. All’interno c’erano solo pochi euro lasciati dai titolari. Ha raccolto il bottino e poi ha abbandonato il negozio. Tutto si è consumato in pochi minuti che però sono bastati al balordo. I fatti sono stati denunciati ai carabinieri locali che hanno gli occhi puntati sulle attività soprattutto durante questo periodo natalizio. Al vaglio dei militari dell’Arma ci sono le immagini del sistema di videosorveglianza della struttura. Saranno controllati anche i filmati della zona. L’obiettivo resta quello di arrivare in tempi ristretti al responsabile. Moltiplicati i controlli al fine di garantire la sicurezza e la vivibilità del territorio.

Il commento del titolare

Il colpo messo a segno all’attività ‘Dimensione elettronica’ in corso Campano ha diffuso rabbia e malcontento. Il proprietario Pietro, a poche ore dai fatti, è ancora frastornato: “Sono rimasto senza parole. Hanno portato via pochi soldi che erano in cassa, circa 50/80 euro. Non ricordo con precisioni. Noi commercianti ed imprenditori già affrontiamo un momento difficile a causa del Covid e anche questo non ci voleva. Non perdiamo la fiducia nella giustizia e nelle forze dell’ordine. Non molliamo e continuiamo ad andare avanti”.

I raid precedenti

La provincia a nord di Napoli è messa a dura prova. Solo due giorni fa un altro colpo era stato messo a segno al Greenwood bar in via Napoli ad Arzano. Il raid era stato consumato in pochi minuti nell’attività all’angolo con via Pecchia. I malviventi avevano divelto la serranda e poi si erano avventati sulla cassa. Dopo aver racimolato il bottino, si erano dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri della locale tenenza, coordinati dai militari della compagnia di Casoria, avevano effettuato i rilievi. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il danno ammonta a circa 400 euro. All’interno della cassa, infatti, c’erano solo i pochi euro lasciati per consentire lo svolgimento dell’attività il giorno successivo. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della struttura sono al vaglio degli investigatori.

