Arzano, raid nella notte nel noto bar di via Napoli: ladri via col bottino

Furto nella notte al Greenwood bar in via Napoli ad Arzano. Il raid è stato consumato in pochi minuti nell’attività all’angolo con via Pecchia. I malviventi hanno divelto la serranda e poi si sono avventati sulla cassa. Dopo aver racimolato il bottino, si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri della locale tenenza, coordinati dai militari della compagnia di Casoria, hanno effettuato i rilievi. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il danno ammonta a circa 400 euro. All’interno della cassa, infatti, c’erano solo i pochi euro lasciati per consentire lo svolgimento dell’attività il giorno successivo. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della struttura sono al vaglio degli investigatori. Saranno controllati anche i filmati dei sistemi posti nelle immediate vicinanze e nell’area circostante. L’obiettivo delle forze dell’ordine è arrivare in tempi contenuti ai responsabili.

I raid precedenti

Non è la prima volta che il Greenwood bar finisce nel mirino dei ladri. Qualche mese fa, infatti, si era consumato un altro raid. Un episodio simile è avvenuto qualche settimana fa ad una genepesca posta a pochi metri di distanza. A fine ottobre, invece, era stato il negozio di surgelati Skipper ad essere preso di mira dai balordi. I ladri avevano forzato le serrande dell’esercizio commerciale distruggendo l’interno del locale tra cui le casse. Il titolare dell’attività aveva manifestato la sua rabbia tramite un video pubblicato sui social: “Stamattina la sveglia è suonata prima, sono stati i carabinieri a svegliarci. Non è possibile, state distruggendo i nostri sogni. Non è giusto vivere con questa paura, quella che all’indomani tutto quello che hai costruito venga distrutto. State distruggendo anni di sacrifici, in 4 min distruggete la vita di una persona”. Le forze dell’ordine locali hanno gli occhi puntati, soprattutto durante questo periodo natalizio in cui gli episodi, di consueto, tendono a proliferare.