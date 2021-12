Finale di Gomorra 5, Sky pubblica l’anticipazione su Genny Savastano

Oggi pomeriggio il canale Facebook di Sky ha pubblicato una piccola anticipazione sul futuro di Genny Savastano in Gomorra 5. Dal filmato si riesce a capire che il giovane boss è pronto alla fuga e perciò si procura documenti falsi. Alla provocazione dell’uomo però reagisce in modo violento, soprattutto, perché viene paragonato al padre Pietro.

Gomorra 5, l’atteso finale di stagione

Intanto cresce l’attesa per la stagione finale, l’appuntamento con gli ultimi episodi della serie è venerdì dalle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic, disponibili in streaming su NOW e ovviamente anche on demand su Sky. I due capitoli finali che chiudono Gomorra sono diretti rispettivamente da Marco D’Amore e Claudio Cupellini. Abbiamo lasciato Genny (Salvatore Esposito) sfidare Ruggieri per riprendersi il figlio Pietro. Alleanze inattese si schiereranno dalla parte Ciro Di Marzio (Marco D’Amore). Ma tutto sta per cambiare nuovamente lungo colpi di scena.

Anticipazioni episodio 9. Genny promette alla moglie Azzurra di lasciare Secondigliano per sempre, appena Pietro sarà di nuovo a casa. Tuttavia alle sue spalle, Ciro e Nunzia si adoperano per stanare la fuga di Genny. E lo faranno con l’aiuto di alleati inaspettati alleati.

Anticipazioni episodio 10. Genny, con le spalle al muro, deve affidarsi a Ciro per salvaguardare l’incolumità di Azzurra e Pietro. Ciro rimane cauto rispetto alla sua richiesta. Il piano di Nunzia, invece, complica lo scenario. Per riavere il piccolo Pietro, Genny deve partire con Ciro per un ultimo viaggio catartico, verso una meta finale crocevia di destini presenti e passati.

I post di Salvatore Esposito e Marco d’Amore su Gomorra 5

“Non immaginate nemmeno cosa accadrà con il finale di Gomorra5 , se ne parlerà per settimane”, scrive Salvatore Esposito. “Manca poco alla FINE, al gran finale di Gomorra 5 e sto iniziando a vivere un misto di tensione, fibrillazione, ansia e paura. Non riesco ancora a crederci , finalmente ci siamo. La fine. Ci sono dei momenti e delle persone che mi hanno accompagnato in questo viaggio ed ai quali sarò eternamente grato . Davanti e dietro la camera da presa migliaia di persone negli anni hanno reso Gomorra il progetto apprezzato nel mondo quale è . Io non riuscirò mai a ringraziarvi uno ad uno”.