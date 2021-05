Momenti di paura e tensione quelli di domenica 24 maggio in uno stabilimento balneare di Giugliano. Oltre ai festeggiamenti, alle danze e ai brindisi, per motivi ancora da accertare è scaturita una mega rissa che ha coinvolto decine di persone che si sono colpite con bottiglie e tavoli.

Rissa con lanci di bottiglie e tavolini, paura sul lido a Giugliano: il commento di Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli

“Da mesi denunciamo l’assurdità di questi eventi in spiaggia, di queste feste. Di queste assembramenti che mettono in pericolo la salute dei partecipanti stessi e di tutta la cittadinanza. La zona gialla non è un rompete le righe, significa che l’emergenza sanitaria è ancora in corso. Quindi bisogna attenersi a determinate regole che invece in molti continuano ad infrangere. Questa volta però si è passato il segno.

L’episodio di domenica è qualcosa di indegno e degradante e rappresenta come per molti il divertimento sia sinonimo di violazione delle regole, di mancanza di rispetto per il prossimo, di follia e stupidità, nonché di violenza. Ci rivolgiamo alle autorità e alle forze dell’ ordine affinché si metta fine a tutto questo, il territorio deve ripartire ma deve farlo nel pieno rispetto delle regole e senza che venga messa in pericolo l’incolumità delle persone, nonché il senso di dignità. Ci auguriamo l’identificazione dei protagonisti. Devono poi essere denunciati e puniti severamente”. Così il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli.