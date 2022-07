[Video]. “Vinci 11 euro se bevi un’intera bottiglia di Jägermeister”, muore dopo 2 minuti

Una morte assurda, ma tragicamente vera. Un uomo – la cui identità ad ora è misteriosa – tra i 30 e i 35 anni ha infatti perso la vita dopo essersi bevuto una intera bottiglia del celebre amaro Jagermeister in due minuti. Insomma, perdere la vita per una gara del cosiddetto binge drinking, “sfida” che consiste nel bere il più velocemente possibile e… rovinarsi. Insomma, una bella fesseria.

Un uomo in Sudafrica è morto dopo aver bevuto un’intera bottiglia di uno noto liquore in meno di due minuti nell’ambito di una gara di binge drinking (bere molto alcol in un breve lasso di tempo). La polizia di Waterval, nella provincia di Limpopo, ha aperto un’inchiesta sul dramma. La vittima, la cui identità non è stata resa nota, avrebbe un’età compresa tra i 25 ei 30 anni.

La storia arriva dal Sud Africa, provincia del Limpopo, dal villaggio di Mashamba. Secondo quanto si apprende, la vittima e altre persone si stavano sfidando per soldi, per una cifra piuttosto esigua, che però ha fatto scattare il più pericoloso degli spiriti competitivi. Le immagini della sfida, per inciso, sono state filmate e postate in rete, dove in poco tempo sono diventate virali.

Nel video si vede l’uomo bere rapidamente la bottiglia di amaro, soltanto una breve pausa prima di esaurire tutto il superalcolico. Poco dopo il collasso e il ricovero in ospedale. Ma l’intossicazione da alcol avrebbe causato dei danni permanenti ai suoi organi, portandoli al collasso: presumibilmente, a spezzare la vita dell’uomo, un ictus o un infarto, ma ancora non è stata confermata con certezza la causa del decesso.