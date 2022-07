Adl ufficializza Ostigard, arriva la raccomandazione di Haaland al Napoli: “Trattatelo bene”

Sono giorni di polemiche quelli che stanno vivendo i tifosi del Napoli a causa del calciomercato. Dopo aver perso Insigne, Koulibaly e con l’incognita Mertens, il mercato azzurro non ha ancora riservato grandi colpi. L’ultima beffa è arrivata proprio con Paulo Dybala che, davanti al Napoli, ha preferito la Roma come prossima destinazione dopo 7 anni e mezzo con la maglia della Juventus.

Ad inizio settimana la società partenopea ha annunciato l’acquisto di Leo Skiri Ostigard, il difensore centrale norvegese che ha vestito negli ultimi sei mesi della scorsa Serie A con il Genoa, poi retrocesso. Sicuramente non un colpo da 90, ma ogni acquisto – come da consuetudine – viene presentato sui social con tanto di foto di rito insieme al presidente Aurelio De Laurentiis. E proprio sui social, al post di presentazione di Ostigard al Napoli, è arrivato il commento di un connazionale che di strada ne ha fatta tanta ed in poco tempo. Parliamo di Erling Haaland.

La ‘benedizione’ di Haaland

Probabilmente, il nuovo attaccante del Manchester City sapeva già del suo ritorno in Italia. E, per di più, con una squadra che avrebbe partecipato alla Champions League, come il Napoli. Ed è proprio agli azzurri che Haaland ha voluto lanciare un messaggio, di incoraggiamento alla società e di supporto al compagno Ostigard: “Prendetevi cura di lui! Un ragazzo top”.