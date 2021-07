Vincenza uccisa nel parcheggio a Somma Vesuviana, il marito si è costituito

Stamattina alle ore 9 e 30 Vincenza Tuorto è stata uccisa a coltellate dal marito. La tragedia si è verificata in un parcheggio di un supermercato in via Marigliano a Somma Vesuviana. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna. La 63ennedi Saviano è stata colpita a morte dal marito, titolare di un supermercato. L’uomo si è poi costituito ai carabinieri. Secondo la ricostruzione si sarebbe avventato contro la donna armato di coltello dopo una lite. Anche un cliente, originario di Sant’Anastasia, è rimasto ferito in modo lieve.

IL MESSAGGIO DEL SINDACO PER VINCENZA

“Sulle dinamiche saranno gli inquirenti a chiarire. Una cosa è certa: condanna piena e contrasto a qualsiasi tipo di violenza. Questa è una società in degrado dove prevale la messaggistica e non il dialogo, la relazione umana. NO ALLA VIOLENZA!“, scrive il sindaco Salvatore Di Sarno.

Domenica notte un 15enne veniva ferito con un coltello in via Roma a Somma Vesuviana. Infatti a soccorrere il ragazzino un’ambulanza del 118, che trasportava il giovane all’Ospedale del Mare di Ponticelli. Quindi ricoveravano la vittima in prognosi riservata.

Intanto sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, che stanno ricostruendo tutta la dinamica del ferimento. Gli aggressori colpivano il 15enne con due coltellate: una all’addome e l’altra al braccio sinistro.