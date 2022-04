Dramma dopo la scomparsa a Napoli, Vincenzo è stato trovato morto

La scomparsa di Vincenzo Mascitelli è volta, purtroppo al dramma. Il 63enne scomparso è stato ritrovato morto mercoledì notte in un sottoscala a Poggioreale. L’allerta dei familiari è scattata domenica in tarda mattinata quando l’uomo si sarebbe recato al bar per prendere un caffè. Purtroppo Vincenzo non è più tornato a casa.

Il 63enne portava con sé i documenti nè con il ce E’ stata Monica Monica a chiedere la massima condivisione della foto attraverso la condivisione dal suo profilo Facebook. La scomparsa di Vincenzo è stata denunciata ai carabinieri e alla polizia. Il caso della scomparsa è stato affrontato anche dalla trasmissione Chi l’ha visto? secondo la quale l’uomo avrebbe avuto una discussione con dei rom nelle vicinanze di casa. Il sospetto è partito dalle parole della moglie Rosaria: “So che aveva fatto delle discussioni in uno stabile abbandonato ex GS con dei nomadi. La struttura si trova davanti al bar dove prende il caffè e lui aveva discusso per come l’avevano ridotto. La cosa che più mi far star male è che io ho tutto qui. É una brava persona, tutte la persone gli vogliono bene“.