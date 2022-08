Omicidio sul lungomare, Enzo ucciso con una coltellata: aveva 22 anni

Vincenzo Trovato, 22 anni e nato negli USA, è morto dopo essere stato portato questa notte all’ospedale di Partinico con una grossa ferita alla gamba. Il giovane sarebbe stato accoltellato durante una rissa. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il giovane si trovava sul lungomare di Balestrate, nel Palermitano, e sarebbe stato coinvolto in una rissa. Si sta indagando per ricostruire la dinamica del delitto.

È stato accoltellato la scorsa notte all’inizio del lungomare Felice D’Anna che anche di notte è pieno di gente. Ad avvertire i carabinieri di quanto era accaduto sono stati i sanitari dell’ospedale di Partinico dove il ragazzo è deceduto intorno alle 3, subito dopo il suo arrivo. La lama gli avrebbe reciso l’arteria femorale. Nella sua ultima storia su Instagram il ragazzo inquadra una pista da ballo piena di gente. Poco dopo è avvenuta la tragedia. In ospedale le scene strazianti del dolore dei parenti di Vincenzo.

I militari della compagnia di Partinico hanno avviato le indagini cercando di ricostruire i contorni della vicenda. Anche perché, dalle prime informazioni, non sarebbe arrivata nessuna chiamata al 112 per segnalare la rissa e dunque non ci sarebbe stato alcun intervento nella zona del lungomare Felice D’Anna. Al vaglio le immagini di alcune telecamere. L’ultima “storia” sul profilo Instagram di Trovato è stata pubblicata intorno alla mezzanotte. Nel breve video il giovane non inquadra il proprio volto ma mostra la folla che balla in un locale, forse proprio a Balestrate.