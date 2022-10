Violento incidente nella notte a Marano, Fiat Panda distrutta nello schianto

Spaventoso incidente nella notte a Marano all’angolo tra Via Falcone Via Musella. Coinvolta una Fiat Panda, completamente distrutta nello schianto. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro e se siano state coinvolte più vettura. I fatti sono accaduti attorno all’una. Sul posto almeno un’ambulanza e le forze dell’ordine. Non è chiaro se ci siano feriti. Ingenti i danni riportati dalla vettura: finestrini rotti, ammaccatura lungo tutta la carrozzeria e airbag esplosi. Registrati rallentamenti al traffico veicolare.

Spaventoso incidente tra Giugliano e Qualiano, auto distrutta sull’Asse Mediano

Poco dopo le ore 13 si è verificato un terribile incidente nei pressi dell’uscita di Qualiano dell’Asse Mediano. Secondo i primi rilievi una Volkswagen T-Roc è andata completamente distrutta dopo un violento impatto avvenuto nella strada di confine di passaggio tra la zona flegrea e l’area di Napoli nord. Sul posto sono giunti i carabinieri, che dovranno accertare la dinamica dell’incidente, e l’ambulanza che ha soccorso il conducente dell’automobile, quest’ultimo avrebbe riportato gravi ferite. Immediatamente il traffico è andato in tilt su entrambe le corsie della Statale.