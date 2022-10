Giallo in provincia di Napoli, salma riesumata dopo i funerali. La Procura di Torre Annunziata e i carabinieri indagano sulla morte di un 93enne trovato senza vita nella sua abitazione, in una frazione di Massa Lubrense, lo scorso 20 settembre. Inizialmente la morte era stata classificata come naturale, infatti, la salma del 93enne era stata tumulata dopo i funerali.

A spingere gli inquirenti verso gli accertamenti, secondo indiscrezioni, sarebbe stata una denuncia. Gli investigatori hanno ascoltato alcune persone, tra cui il figlio e il medico di base, e poi disposto la riesumazione e l’esame autoptico, che si è svolto ieri nel Secondo Policlinico di Napoli.