Vittorio cade dall’impalcatura, dramma a Caivano per la morte dell’operaio

Le condizioni di Vittorio Fabozzi era apparse da subito molto gravi dopo la caduta da un’altezza di circa due metri dall’impalcatura mobile, purtroppo il 58enne di Caivano è deceduto. Vittorio lavorava per una ditta di manutenzione, ma in passato ha lavorato anche per diversi anni in città, così come riporta Il Giornale di Caivano.

L’operaio ha sbattuto la testa violentemente a terra ed immediatamente dall’istituto di Castelfranco, dove è in corso un cantiere, è stato lanciato l’allarme. Dal Ca’ Foncello si è alzato l’elicottero del Suem118. Il personale medico ha soccorso il 57enne, per poi trasferirlo all’ospedale di Treviso in gravi condizioni a causa del trauma cranico. Sul posto i tecnici dello Spisal per capire esattamente cosa si accaduto.