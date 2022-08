Spari contro la nota pizzeria a Napoli, colpiti serranda e vetrata

Intorno alle 12:30 i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Bernardo Cavallino nei pressi di una pizzeria. Ignoti, questa notte, avrebbero esploso colpi d’arma da fuoco contro la serranda esterna. Il proprietario, incensurato, si è accorto del danno solo una volta riaperta l’attività. All’interno i militari hanno rinvenuto tre ogive deformate. Distrutta una vetrata e fortunatamente non c’è stato nessun ferito. Indagini in corso dei Carabinieri del nucleo operativo del Vomero per chiarire la dinamica.

IL VIDEO

“Voglio esprimere la mia piena solidarietà al titolare della pizzeria per la gravissima intimidazione subita. I commercianti e gli imprenditori della nostra città sono letteralmente sotto assedio. Ogni giorno, nostro malgrado, ci ritroviamo a denunciare rapine, violenze, aggressioni, e atti criminali di ogni genere che stanno dilagando a Napoli e provincia. Una deriva senza fine a cui deve corrispondere una reazione durissima da parte delle Istituzioni perché questa situazione non è più tollerabile. Mi auguro che le indagini dei Carabinieri, già avviate, possano essere celeri e assicurare alla giustizia questi criminali che sono il male della città”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli con il consigliere della 5 municipalità del Sole che Ride Rino Nasti.

TENSIONE NEI QUARTIERI DI NAPOLI

Giovedì in tarda serata i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli sono intervenuti in Via Torricelli a Pianura. Ad allertare i militari sarebbe stata l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco. Difatti, in strada hanno rinvenuto 6 bossoli cal.9×19 e 1 ogiva deformata. Secondo quanto raccontato, alcuni proiettili avrebbero centrato il muro perimetrale, una vetrata e la porta d’ingresso di un’abitazione.

Fortunatamente, i colpi esplosi non avrebbero raggiunto nessuno, infatti non ci sono feriti. I carabinieri hanno subito dato inizio alle indagini, che sono attualmente in corso per chiarire dinamica. Tutti rilievi sono avvenuti a cura dei militari della sezione investigazioni scientifiche, appartenenti al nucleo investigativo di Napoli.