Viviano fa arrabbiare i tifosi azzurri: “Cuadrado è un tuffatore, furbo come un napoletano”

“Cuadrado simulatore? È sempre stato un tuffatore, io lo prendevo in giro a Firenze dicendogli che era furbo come un napoletano!”, queste le parole di Emiliano Viviano, ex portiere di Bologna e Inter, oggi al Karagümrük. Le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di ‘Offside – Terzo Tempo’, hanno fatto storcere il naso a gran parte dei tifosi azzurri.

Sul web sono tantissimi i supporter che hanno chiesto a Viviano di aggiustare il tiro su quanto detto, per non accostare il termine “napoletano” a un’accezione negativa, come in questo caso. Il portiere ha parlato anche di Maradona: “Messi è tecnicamente più forte di lui, ma non può mai essere come Diego, per quello che lui rappresentava. Ci sono tanti fattori per valutare un giocatore: Maradona è inarrivabile. Sono epoche diverse, è vero, ma faccio un discorso legato alla grandezza del personaggio Maradona rispetto a Messi”.

Viviano inoltre ha parlato pure di un altro trasferimento chiacchierato, quello di Quagliarella dal Napoli alla Juve. “Sono ancora molto legato anche alla Sampdoria, dispiace per come sia finita. Ero uno dei pochi a conoscere la situazione legale di Quagliarella, dunque il motivo per cui andò via dal Napoli. Non ha mai pensato di andare alla Juve prima che fosse coinvolto da quella vicenda. Sono stato vicino al Napoli una volta, ma non vi dico quando. C’è stato un approccio perché gli azzurri avevano un problema in porta, ma dissi di no perché stavo bene alla Samp e non avevo bisogno di andare altrove”.