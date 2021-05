Resta piuttosto costante, in Campania, l’indice di incidenza dei positivi al Covid: 628 sono i positivi nelle ultime 24 ore su 13.125 tamponi molecolari esaminati. Ieri il tasso di incidenza era del 4,54%, oggi è 4,78%. Cinque le persone decedute – tre nelle ultime 48 ore e due in precedenza ma registrati ieri – mentre sono 1.116 le persone guarite secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania.

In merito alla situazione negli ospedali, c’è un leggero rialzo del numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (oggi 85 e ieri 82) mentre ancora in calo quelli di degenza (oggi 967 mentre ieri 1011)

Questo il bollettino Covid di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 628 (*) di cui

Asintomatici: 444 (*)

Sintomatici: 184 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 13.125

Tamponi antigenici del giorno: 4.097

Deceduti: 5 (**)

Totale deceduti: 7.074

Guariti: 1.116

Totale guariti: 336.853

** 3 deceduti nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto Covid su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Occupati: 85

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)

Occupati: 967

*** Posti letto Covid e Offerta privata.