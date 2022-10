Acerra, batterie di fuochi d’artificio accesi fino a tarda notte: “Chi deve controllare?”

Acerra, è allarme per i rumori molesti provenienti dall’esposizione di fuochi pirotecnici. Accade di notte in diverse zone della città, tra cui: zona Parco novecento, piazzale dei Martiri, quartiere Madonnelle, parco Gravina, rione Gescal. Ormai una consuetudine quella dell’uso incontrollato delle cosiddette batterie pirotecniche usate per diverse occasioni come compleanni, matrimoni, ricorrenze e soprattutto liberazione di detenuti. Le stesse batterie sono a libera vendita e possono essere acquistate da privati, nel rispetto nelle norme di utilizzo in categoria F2. Spesso chi accende questo tipo di fuoco pirotecnico, però, non rispetta le norme sulla sicurezza riguardo la distanza dalle case e dalle persone.

L’accensione dei fuochi, spesso dopo la mezzanotte, disturbano anche il riposo dei residenti. Ulteriori disagi vengono arrecati anche ai piccoli animali domestici. La combustione della polvere nera genera una reazione di ossidoriduzione, generando più sostanze chimiche, quali carbonato di potassio, solfato, solfuro, carbonato di ammonio, biossido di carbonio, monossido di carbonio. Un’ordinanza del 2018 vieta l’utilizzo di suddetti fuochi su tutto il territorio. La polizia municipale come disposto nell’ordinanza è assegnato il compito di vigilare e controllare. Ma ad Acerra dopo la mezzanotte è sempre festa, si continua a sparare, e nessuno interviene.