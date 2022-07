Muore a 12 dopo essere sceso dallo scivolo dell’acquapark, forse ha battuto la testa

Tragedia in un parco acquatico a Battipaglia (Salerno) dove ieri, 30 luglio, è morto un ragazzino di 12 anni. Secondo una prima ricostruzione, P.F. – queste le sue iniziali – si è lanciato da uno degli scivoli dell’Acquafarm, ma arrivato in acqua si è sentito male. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Le cause del decesso non sono ancora chiare, potrebbe anche avere urtato la testa accidentalmente. Solo dopo il parere del medico legale si potrà iniziare a chiarire quanto accaduto. Sul posto, gli agenti della polizia del commissariato di Battipaglia che stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Il ragazzino era nel parco con i genitori, che sono stati sentiti dalla polizia.