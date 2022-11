Adesca e violenta una 12enne: l’aveva contattata su Instagram fingendosi fotografo

Un uomo di trentotto anni è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di una 12enne. Secondo le accuse avrebbe adescato la bambina su Instagram e l’avrebbe convinta ad incontrarlo in via Rosa Jemma a Battipaglia, in provincia di Salerno. A riportare la notizia La Città, che spiega come lo scorso luglio l’uomo l’avrebbe adescata attraverso i social network. Il trentottenne originario di Eboli si è finto un fotografo. Contattandola, ha iniziato a chattare con lei, dicendole che era proprio la persona che cercava, adatta al suo obiettivo e le ha proposto un servizio fotografico.

La 12enne ha accettato di incontrare l’uomo di 38 anni credendo si trattasse di un servizio fotografico

La giovane interessata alla sua proposta avrebbe accettato di incontrarlo e i due si sarebbero visti all’appuntamento. Una volta incontrati però non c’era alcun servizio fotografico e l’uomo l’avrebbe stuprata. A denunciare l’accaduto sono stati i genitori dell’adolescente che, si sono rivolti alle forze dell’ordine. La figlia 12enne avrebbe infatti manifestato comportamenti insoliti e dopo averle chiesto di parlare, si è confidata con loro, raccontandole le presunte violenze subite. Così i genitori si sono subito recati in caserma.

Il 38enne è stato incastrato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dal materiale pedopornografico trovato sui suoi dispositivi

Raccolta la versione della 12enne, i carabinieri hanno acquisito e passato al vaglio le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza, che avrebbero ripreso la scena e confermato l’accaduto. Non solo, all’interno dei suoi dispositivi elettronici sarebbe stato trovato materiale pedopornografico. I carabinieri e la polizia postale hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare scattata nei suoi confronti. Il trentottenne è finito in manette ed è stato portato nella casa circondariale di Fuori, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (fanpage)