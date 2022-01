Accusato di violenza sessuale su minori, il boss pentito assolto dalle accuse

Sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Genny Carra, il boss pentito accusato di aver violentato la sua vicina. Il Gip di Napoli, sez 8 Dr.ssa Pilla, a seguito dell’udienza preliminare ha stabilito che le accuse fatta dalla ragazze, erano totalmente false ed invogliate dagli stessi genitori, oggi sottoposti a procedimento penale per calunnia ai danni del Carra (difeso dall’avvocato Sergio Mazzone), per non voler pagare e restituire circa 100 mila euro di sostanze stupefacenti. Il gup Egle Pilla dell’ottava sezione del Tribunale di Napoli ha disposto anche la trasmissione degli atti al Tribunale con l’accusa di calunnia nei confronti dello stesso Carra per Gennaro Di Napoli e sua moglie Cristina Rinaldi.

Carra, nel 2016, finì sotto inchiesta per violenza sessuale e minacce nei confronti della figlia all’epoca minorenne dei coniugi Di Napoli-Rinaldi.