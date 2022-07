Adl parsimonioso, Dema: “Mi chiamò di notte per mille euro”. Amichevoli a 30 euro: “Deve coprire le spese”

In occasione del ritiro di Castel di Sangro gli azzurri saranno impegnati in 4 amichevoli di livello internazionale tutte in scena allo stadio Teofilo Patini. Questo il programma degli eventi:

Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30 Napoli vs Adana Demirspor Kulübü

Domenica 31 Luglio alle ore 20:30 Napoli vs Real Club Deportivo Mallorca.

Mercoledì 3 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs Girona Futbol Club.

Sabato 6 Agosto alle ore 19:00 Napoli vs RCD Espanyol.

La vendita dei tagliandi, per ogni singolo evento, avrà inizio oggi 20 luglio 2022 alle ore 15.00

Questi i prezzi:

Tribune 40,00 €

Distinti 30,00 €

Curve 30,00 €

Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto esclusivamente online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo quattro tagliandi. Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale (PDF), che potrà esibire agli ingressi dello stadio Patini di Castel di Sangro.

Non sarà consentito il cambio utilizzatore. Questo il link per l’acquisto dei tagliandi https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215

I varchi di accesso al pubblico saranno monitorati e controllati mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva con personale di sicurezza, il quale vigilerà affinché non venga superata la capacità del massimo di affollamento di ogni area.

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto in diretta ai microfoni di ClaioNapoli24 durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV per parlare delle ultime notizie sul Napoli: “L’incasso delle amichevoli del Napoli a Castel di Sangro? Va alla società per coprire le spese, con cinquemila posti diventa complicato immaginare di andare sopra. C’è da risolvere un problema: con la prefettura abbiamo convenuto di non andare oltre i 5000 posti e non i 7400 della capienza. Le squadre straniere andranno ospitate ed i costi andranno a coprire. Iniziative per i tifosi che non riusciranno ad andare allo stadio per le amichevoli? Questione di diritti televisivi, non possiamo incidere. I diritti tv sono stati venduti, quindi la possibilità di vederle anche a domicilio ci saranno.

Accontentiamoci di questo grande passo del ritorno allo stadio a capienza quasi integrale, faremo una bella cosa con quattro partite e 20mila spettatori. Riusciremo ad accontentare tanti, anche con gli allenamenti. Programma degli allenamenti? Il Napoli arriverà sabato intorno alle 12-12.30, il primo allenamento a porte aperte è tra le 17 e le 17.30. Saranno quasi tutti a porte aperte, la mattina tra le 9.30-10 l’arrivo della squadra allo stadio, al pomeriggio dalle 17-17.30. Dal 23 al 26 le due sedute saranno aperte al pubblico, il 27 ci sarà l’amichevole serale. Il giorno dopo le partite al mattino ci sarà riposo, si riprende al pomeriggio. Sedute a porte chiuse? Il 29 luglio pomeriggio, il 31 mattina, il 1 agosto pomeriggio, la mattina del 3 agosto, poi il 6 agosto mattina. Parlerà De Laurentiis? Ci proverò, lo prometto (ride, ndr). Cercheremo di fargli dire qualcosa. Conferenze previste? Non c’è ancora un programma ben definito, con Radio Kiss Kiss Napoli ci saranno le conferenze stampa in piazza e da quella postazione aperta al pubblico si può sperare che oltre Spalletti ci siano De Laurentiis ed i calciatori”

De Magistris racconta: “ADL venne al Comune di notte, pensavo stesse cadendo lo stadio. Voleva 1000 euro”

In quasi venti anni di presidenza i tifosi del Napoli hanno imparato a conoscere Aurelio De Laurentiis, e sanno che è un patron molto attento alla gestione economica della società. A confermare questa tesi concorre un aneddoto raccontato da Luigi de Magistris, risalente ai primi mesi del mandato di sindaco. L’ex primo cittadino è intervenuto da Dimaro nella trasmissione di Casa Napoli.

“Io ero da poco sindaco, mi chiama il presidente De Laurentiis e mi dice ‘Sindaco, ti devo parlare con molta urgenza. C’è una cosa urgentissima’. Io risposi: ‘Sì presidente, oggi però purtroppo non posso perché ho un’agenda fittissima. L’ultimo appuntamento ce l’ho alle 22, vieni alle 22.30 a Palazzo San Giacomo. Se è urgentissimo, ci mancherebbe altro, anche di notte’. Lui viene (ve la faccio breve perché lui ha premesse e preamboli abbastanza lunghi, a volte anche piacevoli perché senza tensioni abbiamo fatto anche chiacchierate piacevoli) e mi dice: ‘C’è un problema, si è rotto il telone che copre il prato quando piove. Si tratta di poco più di mille euro che bisogna mettere e secondo la convenzione questi soldi li deve mettere il comune’. Io dissi: ‘Aurè scusami, mi hai detto che era una cosa urgentissima, pensavo che se ne stesse cadendo lo stadio‘. Là capii che sarebbero stati dieci anni non facili”.