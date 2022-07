Tragedia nel Lazio, bimbo di 4 anni muore annegato in piscina

Un bambino di 4 anni, Fabio Guidobaldi, è morto annegato in una piscina di una polisportiva a Grotte di Castro, centro nella provincia di Viterbo. La tragedia si è consumata intorno alle 11.30. Purtroppo, tutti i tentativi di rianimarlo sono risultati vani. Il 118 aveva inviato sul poso anche l’eliambulanza. In base ad una prima ricostruzione il piccolo avrebbe scavalcato un muretto e avrebbe raggiunto la zona della piscina con l’acqua alta riservata agli adulti.

Il piccolo, si legge su Il Mattino, era in un gruppo di bambini affidato a un centro estivo allestito nella piscina comunale, gestito da alcuni operatori. Forse deve essere sfuggito all’attenzione di uno degli operatori, finendo per dirigersi verso la piscina degli adulti. Sulla vicenda indagano i carabinieri e il pm di turno che ha effettuato un sopralluogo. Si stanno ascoltando testimoni per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.