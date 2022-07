‘Leon-Mathias Parfum’, il profumo di Gianni Fiorellino e Melania D’Agostino che odora di passione

Il profumo racconta il modo in cui vogliamo essere esprimendoci attraverso odori che passano dalle nostre narici ma che restano nella mente radicandosi nel nostro cuore. Ed e’ proprio questa la mission del cantante partenopeo Gianni Fiorellino che insieme a sua moglie Melania D’Agostino ha deciso di cimentarsi in questa nuova avventura di stile e di moda, creando il loro primo profumo” Leon- Mathias Parfum”.

Come nasce questa passione per i profumi?

M: “Ho sempre amato i profumi, gli odori in genere sono sempre stati fondamentali per me.

Ho sempre pensato al piacere olfattivo come ad un baricentro personale su cui orientare le mie sensazioni ed emozioni”.

G: “Da sempre, mi definirei, un cultore dei profumi. Nel corso della mia vita, ne ho cambiati molti, proprio come sono cambiato io, crescendo oserei dire che i profumi che ho indossato sono stati tanti, quanto le stagioni che mi hanno attraversato nel corso della vita.

I profumi li amo forti e persistenti, decisi ed allo stesso tempo ricercati, mi devono, in realtà, lasciare un segno indelebile così come accadde quando incontrai per la prima volta mia moglie Melania, aveva addosso un odore, più che un profumo che mi fece letteralmente innamorare. E quell’odore mi è rimasto in testa prima e nel naso poi per lungo tempo prima che diventasse mio”.

Come nasce invece LEÓN-MATHIAS parfum?

M: “In realtà abbiamo sempre avuto in testa l’idea di creare un profumo che rappresentasse entrambi, consapevoli però delle nostre personalità diametralmente opposte, ma così affini. Cosi per gioco, durante il periodo della pandemia cominciammo a lavorarci su, nota dopo nota , fiore dopo fiore, e’ stata proprio una ricerca all’insegna delle sensazioni olfattive e sensoriali, un viaggio di piacere, intimo e passionale che ci ha letteralmente travolti, un viaggio che consiglierei a tutte le coppie”.

G: “ Sono per natura, uno che macina idee ogni secondo e quando lavoro con mia moglie so già che il successo è assicurato poiché ci accomuna un’alchimia sia fisica che mentale accompagnata da una passione pazzesca. L’idea di creare un’essenza nostra che ci rappresentasse nasce proprio da questa forte passione che ci unisce.

In concomitanza, una mattina trovai sulla mia casella di posta elettronica una mail di un Signore inglese appassionato della musica napoletana, mio estimatore tra l’altro, che stava osservando da tempo me e la mia famiglia attraverso i social, scopri che in realtà era un grande naso profumiere inglese che aveva voglia di creare per me un profumo che rappresentasse i miei figli, i loro caratteri così diversi .

All’inizio pensai che fosse uno scherzo, ma fu insistente ed alla prima possibilità lo incontrammo. Un uomo perbene e distinto che sembrava conoscerci da sempre e fu così che cominciammo a mettere insieme le idee e le nostre esperienze olfattive e dopo qualche mese nacque Leon – Mathias Parfum”.

Nella sua composizione a chi vi siete ispirati?

M: “Ti confesso che è stata una ricerca selettiva di materie prime ricercate: fiori, spezie, incensi, senza tralasciare la parte dolce che rappresentasse in pieno i nostri bambini.

Un viaggio all’insegna delle sensazioni che ha spesso risvegliato ricordi e che ci ha unito ancora di più come coppia, assemblare un’essenza fatta di contraddizioni “.

G: “Mi sono ispirato a tutte le essenze che mi piacciono in assoluto, però’ mi sono anche fatto stregare da quelle che invece mi suggeriva mia moglie e devo dire che è nata una gran bella creazione armonica e passionale al tempo stesso”.

A chi e’ rivolto il profumo?

“ M: “Devo ammettere che la nostra scelta non è stata di genere bensì il profumo racconta una storia di amore, passione e gran sensualità. La sua persistenza e le note di testa lo rendono ancor più vulnerabile a contatto con la pelle di un uomo e decisamente dolce a contatto invece con la pelle di una donna proprio per una questione chimica”.

G: “E’ rivolto a chi lo sceglie, a chi lo fa proprio e si identifica proprio come accade con un’amore a prima vista. Lo scegli e lo porti con te . Noi lo abbiamo voluto così, senza genere, libero ed e’ proprio questa univocità che lo rende cosi speciale nella sua semplicità.

Il profumo a mio avviso non conosce sesso, lo scegli perché ti piace, racconta il modo in cui vogliamo essere e sedurre , Leon-Mathias Parfum e’ tutto questo”.

Quanto é importante l’emozione in un profumo?

“ M: “Per una donna come me che vive di emozioni , il profumo mi deve completamente conquistare, mi deve raccontare una storia e con le sue note deve farmi vivere l’esperienza olfattiva, in poche parole deve entrarmi

in testa e restarci per’!

È come quando cammini per strada e ti passa accanto qualcuno con un odore che evoca qualche ricordo non so se ti e mai capitato … ecco deve essere così per me l ‘emozione che deve trasmettere un profumo”.

G: “Credo che il profumo rappresenta già l’emozione, non potrebbe essere diversamente soprattutto per uno come me che come ti dicevo prima ha attraversato varie stagioni nel corso della sua vita ed in ognuna di queste sono stato accompagnato da un profumo diverso”.

Il vostro primo profumo porta il nome dei vostri figli ed è un omaggio a loro, potete raccontarci qualcosa in più?

“ M: “Questa e’ sicuramente la parte più bella di questa nostra prima creazione,

il profumo in realtà rappresenta anche loro che sono le note di testa e di coda. I nostri bambini sono stati il completamento della nostra vita e sono presenti in ogni nostro passo , sono la nostra essenza”.

G: “I nostri figli sono il motore della mia vita e fanno parte della stagione della mia vita quella bella e creativa.

Rappresentano questa creazione sono l’essenza del profumo e dei miei progetti più importanti perché loro due sono la parte migliore di me quella che mi ricorda sempre quanto bello sia bello ancora emozionarsi guardando un tramonto, sono come ti dicevo l’essenza, la gioia di vivere”.

Gianni, c’è un legame tra questa tua attività di creatore di profumi e la tua attività di cantante?

“Si certo, direi per quel che concerne la creatività e il lavoro artistico che sono le mie peculiarità“.

Se dovessi associarlo alla musica che genere sarebbe Leon Mathias Parfum?

“Rock PROGRESSIVE ma anche LOUNGE, una melodia orientale da BUDDA BAR “.

Organizzerai un evento legato al tuo profumo Leon Mathias?

“AL MOMENTO abbiamo deciso di non organizzare alcun evento legato AL PROFUMO MA ABBIAMO DATO invece AMPIO SPAZIO alla PRESENTAZIONE DI LEÓN MATHÌAS PARFUM AL MIO ULTIMO CONCERTO AL

TEATRO PALAPARTENOPE di Napoli lo scorso 25 aprile. Per chi vuole acquistarlo e fare questo intenso e seducente ma al tempo stesso dolce viaggio nelle note di Leon Mathias Parfum può farlo andando sul nostro sito www.leonmathias.com o semplicemente può visitare il sito per curiosità.