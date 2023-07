Casalnuovo piange Adriana, oggi i funerali della giovane mamma

PUBBLICITÀ

Stamattina si terranno i funerali di Adriana Fiorillo nella chiesa S. Maria dell’Arco a Casalnuovo. Da tempo la 47enne combatteva con coraggio e sorrisi la sua lotta contro una grave malattia, così come veniva raccontato dalla figlia Roberta sui social. In queste ore parenti, amici e conoscenti stanno pubblicando messaggi di cordoglio per Adriana.

“La vita mi sta mettendo a dura prova, riuscire ad avere fede in questi momenti non è semplice, nuovo look, nuove amicizie, non mi sono annoiata un giorno nel bene e nel male.

Ringrazio tutti per la forza, per il sostegno che mi state dando, la mia famiglia e ringrazio ancora di più mia figlia, la mia ancora. Roberta stai tranquilla tornerò con più grinta di prima, abbiamo tante cose da fare✌️ PS. Grazie anche chi mi ha dato il N.10 mi ha fatto sentire come D10S!!!”, così Adriana raccontava la sua lotta contro la malattia.

Le dediche per Adriana

“Non ho parole. Solo tanto dolore. Condoglianze alla famiglia Fiorillo e a Roberta Mi stringo forte al vostro dolore Sarai sempre nel mio cuore e nei miei pensieri Adriana”, scrive Felicita. “Sono sicura che sarai l’angelo più bello. Ciao Adriana“, questo il saluto di Anna.