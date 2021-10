Pannone trionfa ad Afragola, eletto il nuovo consiglio comunale

Antonio Pannone è stato eletto sindaco di Afragola al turno di ballottaggio, nasce così il nuovo consiglio comunale. Il neosindaco ha vinto grazie al supporto nei 2 turni elettorali di Fratelli d’Italia, Afragola Futura, Noi con Afragola, Nuova Città, Scelta Democratica, Cantiere Afragola, Pensiero Comune, Afra Vola, Insieme per Afragola.

“Siamo onorati di essere coperti dalla bandiera della nostra amata dell’Italia, di Afragola e dell’Europa. Tutto ciò ci deve riempire di orgoglio: io sono qui sopra ma sarete voi cittadini a governare Afragola con me. Legalità e trasparenza: il Comune deve essere una casa di vetro. Pulizia, decoro e sicurezza. Avete spazzato via dieci anni di menzogne, falsità e ora avete scelto il buon governo. Non abbiamo padroni né padrini, ma dalla nostra parte solo gli afragolesi. Da domani si comincia a lavorare con un nuovo obiettivo: fare il bene di Afragola e degli afragolesi“, queste le prime parole del neosindaco pronunciate dal balcone del Comune.

ECCO IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DI AFRAGOLA

MAGGIORANZA

Biagio Castaldo, Assunta Di Maso, Giuseppina Tignola di Fratelli d’Italia. Francesco Castaldo, Sara Tralice, Giuseppe Migliore di Afragola Futura con Pannone Sindaco. Maria Carmina Sepe, Francesco Fusco, Giuseppe Affinito di Noi con Afragola. Chiara Nespoli e Gianluca Di Maso di Nuova Città. Antonio Lanzano di Scelta Democratica. Arcangelo Ausanio di Cantiere Afragola. Benito Zanfardino di Pensiero Comune. Infine Raffaele Iazzetta di Afra Vola.

OPPOSIZIONE

Benito Zanfardino, Antonio Caiazzo, Raffaele Botta della civica A viso Aperto. Vincenzo De Stefano di Afragola Libera, Giacinto Baia di Forza Italia, Marianna Salierno e Crescenzo Russo della Lista Tuccillo. Entrano in Consiglio anche Gennaro Giustino e Antonio Iazzetta, candidati sindaci sconfitti.