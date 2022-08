“Esci subito da lì dentro”, l’ultima telefonata tra Alessia e il fidanzato prima della tragedia

Alessia Grimaldi viveva a Castel Maggiore e aveva 23 anni. E’ rimasta uccisa sulla A14, tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona, al km 35. La sua auto, che forse per un guasto si è fermata sulla carreggiata, è stata tamponata da un altro veicolo con a bordo una coppia, poi trasportata all’ospedale Maggiore in codice di media gravità.

Il cordoglio sui social

“Te ne se sei andata, una vita insieme cuginetta mia, splendida luce,… E ora come farò senza di te non ci sono parole, spero di riprendermi ma è difficile senza di te se la stella che di notte mi illuminerà per sempre e il sole al mattino, mi illuminerà le mie giornate. Non ho più parole anzi non ci sono parole ci vediamo presto piccola mia”. “Ieri mattina era in pasticceria, ora mi sembra che mi sia venuta a salutare. Tutti noi siamo sconvolti”.

“Alessia era una bella ragazza solare, un po’ ribelle, rispettosa di tutto e di tutti, molto precisa sul lavoro”. A parlare è Massimo Grimaldi, papà di Alessia, la ragazza di 23 anni di Castel Maggiore morta l’altra sera sull’autostrada. Si stringe a lui Daniela, la mamma di Alessia, parrucchiera come la figlia. “Alessia – raccontano i genitori – già da qualche anno era andata a vivere per conto suo, qui vicino a casa nostra.

L’altra sera, alla guida della sua 500, che tra l’altro avevamo fatto controllare di recente, aveva anche le gomme nuove, stava andando a Milano Marittima, per raggiungere degli amici. Quando, per cause che non conosciamo, è andata a sbattere contro il guard rail della corsia di sorpasso. La macchina nell’urto si è spenta e nostra figlia non è riuscita a riavviare il motore per potersi spostare da quella corsia. Allora ha chiamato subito il fidanzato per dirgli quanto stava accadendo e il ragazzo le ha detto di uscire immediatamente dalla macchina. Ma non è riuscita a farlo perché è sopraggiunta una automobile che l’ha tamponata violentemente. Nell’impatto nostra figlia è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. E per lei non c’è stato più niente da fare. Tutto è accaduto in pochi attimi”.